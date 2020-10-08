Başkale'nin yükseklerine kar yağdı - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi 'nde son günlerde etkili olan sağanak yağış, özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının ani düşüşü ile birlikte yüksek kesimler yağan kar ile beyaza büründü. Ekim ayında aniden bastıran kar, bölge halkını hazırlıksız yakaladı. Yüksek kesimlerdeki yaylalarda bulunan küçükbaş hayvanlar kar altında kaldı. Çobanlar küçükbaş hayvanlarını yağan karda otlatmak zorunda kaldı.

Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı