Başkale, tarihinde ilk kez kitap fuarına ev sahipliği yaptı

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde tarihte ilk kez düzenlenen ve 2 gün sürecek olan kitap fuarına 50 bin kitap sergilendi.

Başkale Belediyesi ve Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttükleri 'Kalemlerin Dünyası' isimli proje ile kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Başkale'de 7-8 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenen kitap fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. Van ilinden ilçeye gelen birçok yazar ve şair, Başkaleleri kitapseverlerle buluştu. Açılış öncesi bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, kitap fuarına gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "İlçemizde ilk kez böyle bir organizasyon yapılıyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte emek veren tüm kamu kurumlarına teşekkür ederim. Van'dan ilçemize gelen yazar ve şairler var, tüm vatandaşlarımızın 2 gün sürecek kitap Fuarından istifade etmelerini temenni ediyorum" dedi.

Fuara katılan Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. Zeki Taştan Başkale'de oldukları için mutlu olduğunu belirterek "Vatandaşların fuara yoğun bir ilgisinin olduğunu gördük. Başkale'de bu tür etkinliklerin olması bölge adına önem arz ediyor. Sadece kitap fuarı değil aynı zamanda kültürel faaliyetlere de şahitlik ettik. Bu etkinliği Başkale halkına yaşatan kaymakama da teşekkür ederim" dedi.

Fuara katılan Şair-Yazar Müştehir Karakaya da Başkale'de ilk kez yapılan bu organizasyonun çok önemli olduğunu ifade etti. Karakaya, "Başkale'de kitap fuarının açılması çok sevindirici. Emeği geçen herkesi kutluyorum. İnsanların, gençlerin kitap okuması sanat ve edebiyatla ilgilenmesi bizim için çok önemlidir. Bizde kitaplarımızla buradayız. Güzel 2 gün geçireceğimize inanıyorum" dedi.

Fuara katılan vatandaşlar ve öğrenciler de ilçede ilk kez düzenlenen kitap fuarında oldukları için heyecanlı olduklarını belirtti. 2 gün sürecek kültür ve kitap fuarına yazar 13 bin öğrencinin ziyaret etmesi bekleniyor.