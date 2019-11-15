Son Dakika Haberleri: Başkale Tarım ve Orman Müdürü Tepe, göreve başladı
Son Dakika Güncel Başkale Tarım ve Orman Müdürü Tepe, göreve başladı - Son Dakika

Başkale Tarım ve Orman Müdürü Tepe, göreve başladı

6 saat önce

Başkale'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Yunus Emre Tepe, göreve başladı.

Başkale Tarım ve Orman Müdürü Tepe, göreve başladı, System.String[]

Başkale'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Yunus Emre Tepe, göreve başladı.

İlçenin tarım ve hayvancılık bakımından hak ettiği yere getirmek için çaba göstereceklerini belirten Tepe, Başkale'nin kalkınması için hür türlü fedakarlığı göstermeleri gerektiğini aktardı.

Tepe, şöyle konuştu:

"Hepimizin görevimizi adaletli ve hakkaniyet çerçevesinde yapmamız, hizmet ettiğimiz bölgenin biraz daha kalkınması, gelişmesi anlamına geliyor. Bu anlamda her türlü fedakarlığı göstermemiz gerekiyor. İlçedeki insanlarımıza çiftçimize daha iyi hizmet etmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz."

Başkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Ağustos'ta işsiz sayısı 4 milyon 650 bin kişi oldu
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! 5 gündür tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderildi Instagram fenomenlerini korkutan algoritma değişikliği İBB, Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesi için Fatih Kaymakanlığı'na yazı göndermedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 16:30:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkale Tarım ve Orman Müdürü Tepe, göreve başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]