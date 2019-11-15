Başkale Tarım ve Orman Müdürü Tepe, göreve başladı

Başkale'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Yunus Emre Tepe, göreve başladı.

İlçenin tarım ve hayvancılık bakımından hak ettiği yere getirmek için çaba göstereceklerini belirten Tepe, Başkale'nin kalkınması için hür türlü fedakarlığı göstermeleri gerektiğini aktardı.

Tepe, şöyle konuştu:

"Hepimizin görevimizi adaletli ve hakkaniyet çerçevesinde yapmamız, hizmet ettiğimiz bölgenin biraz daha kalkınması, gelişmesi anlamına geliyor. Bu anlamda her türlü fedakarlığı göstermemiz gerekiyor. İlçedeki insanlarımıza çiftçimize daha iyi hizmet etmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz."