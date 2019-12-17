Başkale'ye 200 adet konut yapılacak - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkale'ye 200 adet konut yapılacak - Son Dakika

Başkale'ye 200 adet konut yapılacak

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Van'ın Başkale ilçesinde de 200 adet konut yapılacak.

Başkale'ye 200 adet konut yapılacak, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Van'ın Başkale ilçesinde de 200 adet konut yapılacak.


TOKİ'nin yaptıracağı 100 bin sosyal konut projesi için başvurular başladı. Yapılan açıklamaya göre, TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Başkale'ye de 200 adet konut yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 100 bin sosyal konut projesine Başkale ilçesi de 200 adet konutla dahil edildi. Yapılacak konutların 140 adedinin 2+1, 60 adedinin ise 3+1 olarak planlandığını ifade eden Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, 100 bin sosyal konut projesi kapsamında ilçemize 140 adet 2+1, 60 adet 3+1 olmak üzere toplam 200 konut yapılmasına karar verilmiştir. Başvurular Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacaktır. Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve İçişleri Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Başkaleli vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.


Proje kapsamında Erciş'te 400, Tuşba'da 300 ve Çatak ilçesinde ise 100 adet konut yapılacak. - VAN

Recep Tayyip Erdoğan, Başkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
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