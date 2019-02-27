Son Dakika Haberleri: Başkale'ye Yeni Hastane Yapımı

Başkale'ye Yeni Hastane Yapımı

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde yapılması planlanan 72 yataklı devlet hastanesinin yer sorunu çözüldü.

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Van'ın Başkale ilçesinde yapılması planlanan 72 yataklı devlet hastanesinin yer sorunu çözüldü.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, mülkiyeti belediyeye ait araziyi Sağlık Bakanlığına devretti.

Solak, arazinin devri için kendisini ziyaret eden Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ile protokol imzaladı.

Tepebaşı mahallesindeki araziye, Sağlık Bakanlığı tarafından ilçenin ihtiyaç duyduğu yeni hastane binası inşa edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:41 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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