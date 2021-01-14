Başkale Ziraat Odasından AK Parti Van İl Başkanlığına teşekkür ziyaretti - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesindeki Ziraat Odası'nın başkanı Rahmi Aşkan ve beraberindekiler, AK Parti Van İl Başkanlığına ilçeye yapılan desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

AK Parti Van İl Başkan Vekili Abdullah Çalım, parti binasında kabul ettiği heyet ile bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çalım, heyete AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun selamlarını iletti.

AK Parti'nin herkesin evi olduğu ifade eden Çalım, "Ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Burası hepimizin yeridir. Bizler elimizden geldiği kadar sizlere destek olacağız." dedi.

Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan da karşılaştıkları sorunların giderilmesi konusunda kendilerine verilen desteklerden dolayı AK Parti'nin il yönetimine teşekkür etti.

Ziyarette Başkan Yardımcıları Osman Türkmen ile Hakan Sönmez, İl Sekreteri Mehmet Tuğrul, AK Parti Başkale İlçe Başkanı Muğdat Saruhan, İlçe Koordinatörü Murat Kiraz ve Muradiye Koordinatörü Gökhan Hanoğlu da hazır bulundu.