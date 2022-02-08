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Başkaleli 150 öğrenci Erzurum'a geziye gönderildi - Son Dakika

Başkaleli 150 öğrenci Erzurum'a geziye gönderildi

08.02.2022 11:31
Başkaleli 150 öğrenci Erzurum'a geziye gönderildi

Van'ın Başkale Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında üniversiteye hazırlanan 150 öğrenci Erzurum'a gönderildi.

Van'ın Başkale Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında üniversiteye hazırlanan 150 öğrenci Erzurum'a gönderildi.

Başkale Belediyesi bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi, Lalapaşa Cami ve Erzurum evlerini gezdi, Atatürk Üniversitesi'ndeki öğrencilerle bir araya geldi.

Daha sonra üniversitedeki fakülte binalarını gezen öğrenciler, kendilerine eşlik eden akademisyenler tarafından bilgilendirildi.

Öğrencilerden Rojin Başaran, ilk defa ilçe dışına çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Başkale'de Kız Meslek Lisesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencisiyim. Erzurum gezisine katıldım. Bu gezi çok yararlı oldu. Güzel Sanatlar Fakültesini çok beğendim. Üniversiteyi gezdikten sonra mutlaka kazanmam gerektiğine daha çok inandım. Bu projeyi hayata geçiren belediye başkanımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

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Atatürk Üniversitesi, Başkale, Erzurum, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkaleli 150 öğrenci Erzurum'a geziye gönderildi - Son Dakika


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