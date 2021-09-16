Başkaleli depremzedeler devletin yaptırdığı konutlarla sıcak yuvaya kavuşacak - Son Dakika

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İran'ın Hoy kentinde geçen yıl meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu Van'ın Başkale ilçesinde depremzedeleri sıcak yuvalarına kavuşturacak.

Geçen yıl 23 Şubat'taki sarsıntıdan en çok etkilenen Başkale ilçesinin İran sınırında yer alan kırsal Özpınar, Güvendik ve Eşmepınar mahallelerinde depremzedeler kaybettikleri yakınlarının hüznünü yaşıyor.

10 kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin yaralandığı mahallelerinde depremden etkilenen aileler için devletin yardımları devam ediyor.

Yıkılan veya ağır hasar gören evlerin yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, bu yıl TOKİ tarafından yapılması planlanan 94 konutun 64'ünün inşaatında sona gelindi.

Halkın hayvancılıkla geçindiği mahallelerde ahırları yıkılan depremzedeler için ihalesi tamamlanan 420 ahırın inşaat çalışmaları devam ediyor.

"64 konutun yapımı tamamlanmak üzere"

Vali Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, Başkale ilçesinde 19 ve Saray ilçesinde 6 mahallede yaşayanların depremden etkilendiğini hatırlattı.

Depremden hemen sonra vatandaşların yaralarının sarılması için devletin tüm kurumlarının seferber edildiğini anımsatan Bilmez, "Depremden etkilenen mahallelerde çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı. Bu mahallelerde 'Genel Hayata Etkililik' kararı verildi. Zarar gören yapılar erkenden tespit edildi. Konutlar için hak sahipleri belirlendi. En son aşamada 1015 hak sahibi tespit edildi. Bunlardan 350 kişi evraklarını tamamladı. Bu vatandaşlarımız için ilk etapta 94 ve 420 ahırın ihalesi yapıldı. Şu an 64 konutun yapımı tamamlanmak üzere." dedi.

Söz konusu mahallelerde inşaat çalışmalarının hızlandırıldığını belirten Bilmez şunları kaydetti:

"Bu yıl sonuna kadar inşallah 94 konutu tamamlayacağız. Geri kalan etaplar için de evraklarını hazırlayanlar için inşallah ihaleye çıkılacak. Kendi yerini gösterenlerin konutu vatandaşların belirlediği yere yapılıyor ama bu yerin sorunsuz olması gerekir. Bireysel yer öneremeyenlere de toplu yerde konut yapılacak. Yapımı tamamlanan konutlarımızı önümüzdeki aydan itibaren yer yer teslim etmeye başlayacağız. Hayvanları telef olanlara da yardımlar daha önce yapılmıştı. 2 bin civarında küçükbaş hayvan telef olmuştu. Şimdi de ahırı yıkılanlara ahır yapılıyor."

"Konutlar bölgesel iklim şartlarına uygun olarak inşa ediliyor"

Proje Müdürü Nevzat Şimşek de "Konutlar bölgesel iklim şartlarına uygun olarak inşa ediliyor. Gayet konforlu. 2 oda, 1 salon, mutfak, tuvalet ve banyosu bulunuyor. 89,5 metrekare brüt, 75 metrekare de net alanı var. 6,5 metrekare terası bulunuyor. Konutları yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Keşke depremden önce de evlerimiz böyle olsaydı"

Depremzede Sefer Yılmaz ise devletin deprem sonra kendilerini yalnız bırakmadığını ve tüm imkanlarıyla yanlarında olduklarını dile getirerek, "Konutlarımız da bitme aşamasına geldi. En yakın zamanda evlerimize kavuşmak istiyoruz. Daha önce taş ve topraktan evlerde kalıyorduk. Şimdi rahat ve konforlu evler yapılıyor. Keşke depremden önce de evlerimiz böyle olsaydı. Bundan sonra inşallah evlerimiz güzel olacak, güzel bir yaşantımız da olacak. Allah devletimizden razı olsun." dedi.