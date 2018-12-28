Son Dakika Haberleri: Başkaleli Öğrenciler Resim Sergisi Açtı

Başkaleli Öğrenciler Resim Sergisi Açtı

52 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde öğrenciler resim sergisi açtı.

Başkaleli Öğrenciler Resim Sergisi Açtı, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde öğrenciler resim sergisi açtı.

Başkale Ayyıldız İlk ve Ortaokulu öğrencileri, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yapmış oldukları resimleri, düzenledikleri sergiyle davetlilerin beğenisine sundu.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak da okulu ziyaret ederek, öğrencilerin sergisini gezdi.

Sınıfları da gezen Solak, okul idaresinden bilgi alarak öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

Sergiyi çok beğendiğini belirten Solak, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler içerisinde olmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:04 Kaynak: AA

Van, Başkale, Güncel
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