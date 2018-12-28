Başkaleli Öğrenciler Resim Sergisi Açtı

Van
'ın Başkale
ilçesinde öğrenciler resim sergisi açtı.
Başkale Ayyıldız İlk ve Ortaokulu öğrencileri, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yapmış oldukları resimleri, düzenledikleri sergiyle davetlilerin beğenisine sundu.
Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak
da okulu ziyaret ederek, öğrencilerin sergisini gezdi.
Sınıfları da gezen Solak, okul idaresinden bilgi alarak öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.
Sergiyi çok beğendiğini belirten Solak, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler içerisinde olmasına büyük önem verdiklerini söyledi.