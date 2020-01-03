Başkaleli öğrencilerden Kütahya'daki 'Kardeş Okula' sevgi mektubu - Son Dakika
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Başkaleli öğrencilerden Kütahya'daki 'Kardeş Okula' sevgi mektubu

7 saat önce

Van'ın Başkale ilçesindeki Başkale İlkokulu öğrencileri, 'Kardeş Okul' oldukları Kütahya Şaphane İlköğretim Okulu öğrencilerinden gelen mektuba cevap yazdı.

Başkaleli öğrencilerden Kütahya'daki 'Kardeş Okula' sevgi mektubu, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesindeki Başkale İlkokulu öğrencileri, 'Kardeş Okul' oldukları Kütahya Şaphane İlköğretim Okulu öğrencilerinden gelen mektuba cevap yazdı.


31 Aralık 2019 Salı günü sınıfta kardeş okuldaki arkadaşlarından gelen mektupları heyecanla okuyup duygu dolu anlar yaşayan Başkaleli öğrenciler, bu defa mektup göndermek için ellerine kalem kağıt aldılar. Gelen mektupları büyük bir heyecan ve özenle cevaplayan öğrenciler, daha sonra öğretmenleri ile birlikte postaneye giderek yazdıkları mektupları kendi elleriyle teslim ettiler. Hem postanelerin işleyişi hakkında bilgi sahibi oldular, hem de Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın da eski görev yeri olan Şaphane ilçesindeki arkadaşlarına mektup yazan öğrencilerin hayli heyecanlı oldukları gözlemlendi.


3. sınıf öğrencisi İshak Bayer, mektup arkadaşının yazdıklarını sevinçle okuduğunu ve mektuplaşmanın güzel bir etkinlik olduğunu dile getirerek, "Mektubun anlamı arkadaşlarımızı tanımak. PTT aracılığıyla Şaphane'deki arkadaşlarımıza mektup gönderdik. Onlar da bize mektup gönderdiler. Bu sayede tanımadığımız kişilerle arkadaşlık kurduk. Mektuplaşmaya devam edeceğim" dedi.


3. sınıfta okuyan Evin Kaplaner de, gelen mektuptan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, kendisinin de mektup gönderdiğini kaydetti.


Okul Müdürü Ramazan Kızıltaş da, Şaphane'den gelen mektupların hem kendilerini hem de öğrencileri çok mutlu ettiğini belirterek, "Şaphane İlkokulunun bizlere yapmış olduğu davet teklifi için çok teşekkür ediyor, bizler de onları Başkale'de misafir etmeyi çok isteriz. Mektup kardeşliğimizin devam etmesi dileğiyle" ifadelerini kullandı. - VAN

Başkale, Şaphane, Kütahya, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:13 Kaynak: İHA
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