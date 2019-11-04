Son Dakika Haberleri: Başkaleli öğrencilere kitap yardımı
Son Dakika Güncel Başkaleli öğrencilere kitap yardımı

Başkaleli öğrencilere kitap yardımı

7 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde öğrencilere kaynak ders kitapları yardımında bulunuldu.

Başkaleli öğrencilere kitap yardımı, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde öğrencilere kaynak ders kitapları yardımında bulunuldu.

Elbak Kültür, Yardımlaşma, Dayanışma ve Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, ilçedeki öğrencilere kitap yardımında bulunmak amacıyla kampanya başlattı.

Kampanyaya Ankara'dan destek veren Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, ilçedeki öğrenciler için bin 150 kaynak kitap gönderdi.

İlçeye ulaşan kitaplar dernek üyeleri tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Dernek Başkanı Recep Ayhan, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğu anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Öğrencileri başarıya götürmenin herkesin görevi olduğunu vurgulayan Ayhan, "Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizin kaynak bulmaları için bir çok yerle görüştük. Ankara'da Nesibe Aydın Eğitim Kurumları bizle iletişime geçerek, kaynak kitap desteğinde bulunacaklarını ve öğrencilerin bir yıllık deneme sınavlarını da ücretsiz yapacaklarını söylediler. Ankara'dan derneğimize gelen kitapları Kaymakam Asım Solak'la görüştükten sonra öğrencilerimize ulaştırdık. Yardımı yapan eğitim kurumunun sahibini arayarak teşekkür etti. Öğrencilerimize faydalı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Başkale, Ankara, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu, "Çakar düzenlemesi kapsamında İstanbul'da 68, Ankara'da 50 çakar...
Grup Merkez Hasar 13. yılını Antalya Clup Hotel Sera'da kutladı Son dakika: Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Azez yakınlarında yakaladı Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 01:13:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkaleli öğrencilere kitap yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]