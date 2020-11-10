Başkan 10 Kasım törenine geç kalınca çelengi zabıta müdürü sundu - Son Dakika

Başkan 10 Kasım törenine geç kalınca çelengi zabıta müdürü sundu

10.11.2020 16:22
Başkan 10 Kasım törenine geç kalınca çelengi zabıta müdürü sundu, System.String[]

BOLU'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen ama törenine Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, geç kaldı.

BOLU'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen ama törenine Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, geç kaldı. Bunun üzerine belediyenin çelengi, Zabıta Müdürü Fikret Er tarafından sunuldu. Başkan Özcan, "Bağırsaklarım bozulmuş. Daha açık söylemek gerekirse yol üzerinde ihtiyacımı gidermek zorunda kaldım. Gecikmenin sebebi de insani bir sebep" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için ölümünün 82'nci yılında Anıt Park'ta tören düzenlendi. Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyelerinin katıldığı törene Belediye Başkanı Tanju Özcan geç kaldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunu, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürü Fikret Er gerçekleştirdi. Başkan Özcan, çelenk sunumunun ardından törene katılabildi. Özcan, saygı duruşunda bulunulduğu ve İstiklal Marşı okunduğu sırada törende yer aldı. Özcan'ın törene geç katılması tepki çekerken, 'uyuyakaldı' iddialarına neden oldu.

'İNSANİ BİR SEBEP'Başkan Özcan, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle törene geç kaldığını belirterek, "Ben törende oradaydım. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sırasında oradaydım. Yalnız çelenk koyma kısmını kaçırdım. Bunun uyuyakalma ile bir ilgisi yok. Bir sağlık problemi yaşıyorum. Evden gelirken yolda durmak zorunda kaldım. İhtiyacımdan dolayı. Bundan dolayı da çelenk koyma kısmına katılamadım. Başkan yardımcılarım da başka bir programdaydı. Orada görevlilerdi. Bundan dolayı da çelenk koyma kısmını ben 2 dakika farkla kaçırdım. Orada olan zabıta müdürümüz de vali beyin uygun görmesiyle belediyemizin çelengini takdim etti. Sonuç itibarıyla geldiğimde orada çelenkler sunuluyordu. Orada yolda çok çok özel bir ihtiyacımdan dolayı durmak zorunda kaldığım için kaçırdım. Ben 20 yıldır bu törenlere katılırım. Hiçbir törene bugüne kadar geç kalmadım. Yaşadığım özel bir sağlık problemi 2-3 dakikalık gecikmeye yol açtı. Yani üzgünüm ama dediğim gibi uyuyakalma, evden geç çıkma gibi bir şey söz konusu değil. Bağırsaklarım bozulmuş. Daha açık söylemek gerekirse yol üzerinde ihtiyacımı gidermek zorunda kaldım. Gecikmenin sebebi de insani bir sebep" dedi.

Başkan 10 Kasım törenine geç kalınca çelengi zabıta müdürü sundu
Başkan 10 Kasım törenine geç kalınca çelengi zabıta müdürü sundu
Başkan 10 Kasım törenine geç kalınca çelengi zabıta müdürü sundu
Başkan 10 Kasım törenine geç kalınca çelengi zabıta müdürü sundu

Mustafa Kemal Atatürk, Zabıta, Bolu, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başkan 10 Kasım törenine geç kalınca çelengi zabıta müdürü sundu - Son Dakika


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