Son Dakika Haberleri: Başkan Abdil Erdal'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Başkan Abdil Erdal'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Başkan Abdil Erdal'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, 'Sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etme amacını taşıyan operasyon bölgeye, barış ve huzurun egemen...

Başkan Abdil Erdal'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, 'Sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etme amacını taşıyan operasyon bölgeye, barış ve huzurun egemen olmasını sağlayacaktır. Allah kahraman Mehmetçiğimizin her daim yanında olsun, ordumuzu muzaffer eylesin" dedi.


Başkan Erdal açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sınır güvenliğimiz ve bölgenin barışı için Suriye'nin kuzeyine başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz. PKK/PYD ve DAEŞ gibi terör unsurları ile mücadele konusunda kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Tarihi boyunca hep zafer kazanan şanlı ordumuz Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusunu da PKK/YPG ve DEAŞ teröründen temizleyecek, bölgeye barış, huzur ve istikrar getirecektir. Türk milleti tek yürek olarak dualarıyla ordusunun, kahraman Mehmetçiğinin yanındadır. Rabbim, Mehmetçiğimizi muzaffer kılsın. Allah, kahraman askerlerimizi korusun, sağ salim ailelerine kavuştursun. Vatan uğruna canları pahasına bölgede bulunan her Mehmetçiğimize şükranlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Barış Pınarı Harekatı, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:12 Kaynak: İHA
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