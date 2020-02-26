Başkan Abdil Erdal'dan Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika
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Başkan Abdil Erdal'dan Regaip Kandili Mesajı

6 saat önce

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMM) Başkanı Abdil Erdal yayınladığı mesajla tüm İslam aleminin Regaip Kandil'ini kutladı.

Başkan Abdil Erdal'dan Regaip Kandili Mesajı, System.String[]

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMM) Başkanı Abdil Erdal yayınladığı mesajla tüm İslam aleminin Regaip Kandil'ini kutladı.


Regaip kandilinin feyizli ve bereketli bir gece olduğunu belirten Başkan Abdil Erdal, " Kandiller insanları sevgi ve saygı çerçevesinde kalpleri birbirine yakınlaştıran, kardeşlik ve birliktelik duygularını en üst seviyeye çıkaran, manevi dünyanın aydınlanmasına vesile olan çok özel gecelerdir. Regaip Kandili ayrıca bizlere hayatın akıp gittiğini ve geride sadece Allah'ın rızasına uygun iyi ve yararlı amellerin kalacağını hatırlatmaktadır. Regaip Kandili günahlardan arınma ve tövbe etme gecesidir. Mübarek aylar ve geceler Müslümanlar için fırsat günleridir. İnsanlarımızın, Allah'a daha derin bir şükür imkanı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, birlikteliğin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum. Bu düşüncelerle başta meslektaşlarım olmak üzere Konyalı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandil'ini tebrik eder, üç ayların ve Regaip Kandil'inin ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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