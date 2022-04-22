Başkan Abdullah Özyiğit koltuğunu çocuklara bıraktı

Özel çocuklar Abdulkadir Evirgen, Erva Güneş Kalkan, Azra Yağmur Çelik ve Mertcan İçyer'i makamında ağırlayan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlık koltuğunu çocuklara bıraktı. Çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Özyiğit, içerisinde Atatürk'ün hayatının 4D teknolojisiyle anlatıldığı interaktif kitap ve çeşitli hediyelerle çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

"Akılla ve bilimle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz."

Çocuklarımızı Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyet değerleriyle yetiştirmek ve onlara güzel bir yaşam alanı bırakmanın en kutsal görevleri olduğuna dikkat çeken Başkan Özyiğit şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 102'inci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bilimsel bir eğitimle yetişen, sorgulayan, insani değerlere ve canlı yaşamına saygı gösteren çocuklar Cumhuriyetimizi gelecekte en iyi şekilde yaşatacak ve koruyacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimizin de dediği gibi 'Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir.' En kutsal görevimiz; geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızı Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyet değerleriyle yetiştirmek ve onlara güzel bir yaşam alanı bırakmaktır. Egemenliğin kayıtsız şartsız halka ait olduğunu simgeleyen 23 Nisan,aynı zamanda çocuklara armağan edilen bir bayram olarak bağımsızlığımızın gelecekteki asıl koruyucularına da işaret eder. Akılla ve bilimle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Bu duygularla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyorum. Yarınlarda da coşkuyla kutlayacağımız nice 23 Nisan'larda buluşmak dileğiyle."