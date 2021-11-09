Başkan Abdullah Özyiğit'ten 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Başkan Özyiğit, mesajında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83'üncü yıldönümünde saygı, özlem ve şükranla andığını belirtti.

Başkan Abdullah Özyiğit, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hemşehrilerim,

Daha güzel bir ülke ve gelecek için Atatürk'ü anlamalı ve mirasına sahip çıkmalıyız. Onu unutturmak, değerlerini yok etmeye çalışmak mümkün olamayacağı gibi bu güzel ülkeye yapılabilecek en kötü şeydir. İlkeleri ve fikirleri ile dün olduğu gibi bugün de yol göstericimiz olan Büyük Atatürk, tüm varlığını Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve milli egemenliğine adadı.1923 yılında yaktığı özgürlük meşalesi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.Sonsuz minnetle izinde ve yolunda olacağız.

Bu duygularla, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü,yol arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyorum.İzinde daima ileri…"