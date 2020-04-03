Son Dakika › Güncel › Başkan Acar, 65 yaş üstü vatandaşlarla telefonda görüşüyor - Son Dakika
Başkan Acar, 65 yaş üstü vatandaşlarla telefonda görüşüyor
6 saat önce
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla arıyor.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla arıyor.
Başkan Acar, aradığı kişilere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, ihtiyaçları olup olmadığını soruyor.
Görüşmelerde vatandaşlara moral desteği de veren Acar, el birliğiyle güzel günlere hep birlikte kavuşacaklarını dile getirdi.
Öte yandan, Kızılcahamam Belediyesi ekipleri, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:30 Kaynak: AA
Son Dakika Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı