Başkan Acar, 65 yaş üstü vatandaşlarla telefonda görüşüyor - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla arıyor.

Başkan Acar, aradığı kişilere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, ihtiyaçları olup olmadığını soruyor.

Görüşmelerde vatandaşlara moral desteği de veren Acar, el birliğiyle güzel günlere hep birlikte kavuşacaklarını dile getirdi.

Öte yandan, Kızılcahamam Belediyesi ekipleri, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.