Son Dakika Haberleri: Başkan Acar'a Esnaflardan Çiçekli Karşılama

Başkan Acar'a Esnaflardan Çiçekli Karşılama

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Dinar Belediye Başkanı ve İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Saffet Acar seçim çalışmaları programında ilçe merkezinde bulunan esnafları ziyaretinde çiçeklerle karşılandı.

Başkan Acar'a Esnaflardan Çiçekli Karşılama, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Dinar Belediye Başkanı ve İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Saffet Acar seçim çalışmaları programında ilçe merkezinde bulunan esnafları ziyaretinde çiçeklerle karşılandı.

Esnafların çiçeklerle, güllerle karşıladığı, çok yoğun bir ilgi ve alaka gösterdiği Başkan Saffet Acar bütün vatandaşlarla kucaklaştı. Dinar Belediyesi ile esnafların maddi manevi çok güzel bir anlaşma içerisinde olduğunu, esnafların kalkınması, gelişmesi ve işlerinin yoğunlaşması adına her türlü çabanın da gösterildiğini ifade eden Başkan Acar esnaf gezisinde şunları söyledi:

"Dinar Belediyemizin hiçbir esnaf kardeşimize çok şükür ki bir kuruş borcu yoktur. Herkes faturasını keser ve ertesi gün parasını alır. Bir şehir de esnafların, iş adamlarımızın kalkınması ve gelişmesi gerçekten de çok önemli. Küçük esnaflarımızı her zaman kolluyoruz. Onların yanındayız." - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:06 Kaynak: İHA

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