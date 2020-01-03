Başkan Acar, atık merkezini inceledi - Son Dakika
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Başkan Acar, atık merkezini inceledi

6 saat önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kemalpaşa Mahallesi'nde yapımına başlanan atık merkezinde incelemede bulundu.

Başkan Acar, atık merkezini inceledi, System.String[]

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kemalpaşa Mahallesi'nde yapımına başlanan atık merkezinde incelemede bulundu.

Acar, AA muhabirine, ilçelerinde "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yapımı süren merkezde iyi bir noktaya gelindiğini söyledi.

Kısa sürede merkezin faaliyete geçeceğini belirten Acar, Garaj Amirliğini de ziyaret ederek personelle görüştü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Kızılcahamam İlçe Şefliğini de ziyaret eden Acar, Şef Orhan Küçükdereli ile istişarede bulundu.

Kemalpaşa Mahallesi, Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:58 Kaynak: AA
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