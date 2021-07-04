Başkan Acar, Başbağlar katliamını unutmadı - Son Dakika

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Başbağlar Katliamının 28. yıldönümü ile ilgili, "Başbağlar'da insanlık katledilmiştir. Aradan 28 yıl geçmesine rağmen olay faili meçhul kalması yüreğimize ayrı bir hüzün katmıştır. Eğitim-Bir-Sen olarak, terörün en kirli yüzünü unutmadık, unutmayacağız" dedi.

5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar köyünde akşam ezanından hemen sonra PKK'lı teröristlerin, yaşlı, çocuk demeden 33 masum insanı kurşuna dizip, evleri ve camiyi yakarak hunharca yaptığı katliamın acısının hala yürekleri dağladığını ifade eden Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, "Başbağlar'da insanlık, vicdan, masumiyet katledilmiştir. Allah'a inancı, insana ve hayata saygısı, kendisinde anlamı olmayan zihniyetin, kendi iğrenç varlığı üzerinden insanlığı ne ölçüde aşağılık ve zelil duruma düşürdüğü bir kez daha görülmüştür. Aradan 28 yıl geçmesine rağmen katliam araştırılıp soruşturulmamış, hakkında bir tahkikat yapılmamış olarak, faili meçhul kalması, yüreğimizin yangınına ayrı bir hüzün katmaktadır. Türkiye'nin kitlesel provokasyon ve siyasi suikastlarla kaosa itildiği o yıllarda, asırlardır ruhumuza kök salan birlikte yaşama irademiz, düşmanlık ve nefret duygularıyla yok edilerek, milletin evlatları birbirine düşürülmek istenmiştir. Madımak Oteli provokasyonunun hemen ardından intikam görüntüsü verilerek Başbağlar'da yapılan katliam, esasen milletimiz ve ülkemiz üzerinde asırlardır, yıkıcı, kıyıcı oyunlar sahneleyen emperyalist tezgahın deşifre olmuş özetidir. O karanlık mihrak ve silahların tek hedefi, kardeşlik esasına dayalı millet varlığımız, birliğimiz, beraberliğimiz, huzurumuzdur" ifadelerini kullandı.

Bakan Acar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Perde arkasındaki düşmanca ve aşağılık kurgular biliniyorken, olaya etnik ve mezhebi taassupla bakmak, üzerimizde zalim emelleri olanların ekmeğine yağ sürecek derin bir gaflet ve basiretsizliktir. Bu acılar hepimizin acısıdır. Acıları bölüp yarıştırmak doğru olmadığı gibi, bunun üzerinden bir nefret ve şiddet dili geliştirmek, ülkemizin bütünlüğüne zarar vermiştir, vermektedir. Hangi gerekçeyle olursa olsun, bu katliamları savunmak, insanlık düşmanı terörizme destek vermek, arka çıkmaktır. Bu desteğin barış, özgürlük, insan hakları ve demokrasi adına yapılıyor olması, insanlık adına başka bir utanç ve fecaattir. Eğitim-Bir-Sen olarak, kardeşliği hedef alan zihniyetin karanlık, kirli, kanlı yüzünü ve niyetini en zalim, en aşağılık yüzüyle ortaya koyan terörü unutmadık, asla unutmayacağız. Bu vesileyle teröre kurban verdiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." - BURSA