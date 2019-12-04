Son Dakika Haberleri: Başkan Acar, belediye ekiplerinin çalışmalarını denetledi
Son Dakika Güncel Başkan Acar, belediye ekiplerinin çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Başkan Acar, belediye ekiplerinin çalışmalarını denetledi

6 saat önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde denetledi.

Başkan Acar, belediye ekiplerinin çalışmalarını denetledi, System.String[]

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde denetledi.

Başkan Acar, sokak rehabilitasyonu cephe iyileştirme çalışmasını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanının personelleriyle yakından ilgilendiği dikkati çekti.

Personel motivasyonunun çalışmalardaki başarı oranı ile yakından ilgili olduğunu vurgulayan Acar, "Her personelimiz bizim dışarıdaki yüzümüz. Bu açıdan onların huzurlu bir ortamda çalışması bizi daha da başarılı kılacaktır. Sorumluluğum altındaki arkadaşlarla hem tanışmak hem de çalışma prensiplerimizle alakalı görüşmek üzere bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Hep birlikte güzel işlere imza atacağız." diye konuştu.

Fen İşleri Müdürlüğü, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu
Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 20:10:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Acar, belediye ekiplerinin çalışmalarını denetledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]