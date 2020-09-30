Başkan Acar çalışanlarla buluştu - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediye garajını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında personel ile istişarelerde bulundu.

Acar, Kızılcahamam halkının hizmetin en güzeline layık olduğunu belirterek, "Tüm çalışanlarımızın güzel ilçemize hizmet etmesi gerekiyor. Halkımız bizlerden çok daha güzel hizmetler bekliyor. Bizim de halkımızın bu güvenini boşa çıkartmamak için ciddi çalışmalar ve hizmetler yapmamız lazım. Tüm birim amirlerimizin birlik ve beraberlik içerisinde koordineli bir şekilde, disiplin içerisinde çalışması bizleri mutlu ediyor. Bizim asıl işimiz hizmet etmek." diye konuştu.

" Türkiye'nin termal cenneti" ve "ilk sıfır atık ilçesi" olan Kızılcahamam'a daha kaliteli ve seri hizmet verilmesi için herkesin el birliğiyle çalışması gerektiğini kaydeden Başkan Acar, personelle bir değerlendirme toplantısı yaptı.