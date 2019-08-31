Son Dakika Haberleri: Başkan Acar, çalışmaları inceledi
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Başkan Acar, çalışmaları inceledi

3 saat önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam girişinde bulunan kurban satış pazarının genişletme çalışmasını inceledi.

Başkan Acar, çalışmaları inceledi, System.String[]

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam girişinde bulunan kurban satış pazarının genişletme çalışmasını inceledi.


Acar, inceleme sırasında yaptığı açıklamada, bayramda kurban satış pazarının yetersiz kaldığını tespit ettiklerini ifade etti.

Bunun üzerine genişletme çalışmasını başlattıklarını aktaran Acar, çalışmaların ardından daha iyi hizmet verileceğini dile getirdi.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:48 Kaynak: AA
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