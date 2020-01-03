Başkan Acar, çalışmalarını ve planlarını anlattı - Son Dakika
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Başkan Acar, çalışmalarını ve planlarını anlattı

6 saat önce

SAKARYA (AA) Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, son 10 yıldaki çalışmalarını ve geleceğe yönelik planlarını değerlendirdi.

Başkan Acar, çalışmalarını ve planlarını anlattı, System.String[]

SAKARYA (AA) Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, son 10 yıldaki çalışmalarını ve geleceğe yönelik planlarını değerlendirdi.

Başkan Acar açıklamasında 31 Mart 2009'dan itibaren son 10 yılda yaptıkları hizmetlerden eksik ve yarım kalanların tamamlanması için çalıştıklarını bildirdi.

Altyapı, yol, su ve elektrik gibi hususlara da dikkat ettiklerini belirten Acar, şunları kaydetti:

"Kent güvenliği, Mobese kamaralarının çekilmesi ve tek bayanların girebildiği plaj ilçemizde yapıldı. Millet Parkı ve Sosyal Gelişim Merkezi'nin açılışını da 6 Ocak'ta gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki dönemde hayal ettiğimiz çalışmalarımızı yapacağız İnşallah. 2009'da aldığımız Kocaali'mizi 2024'de devrederken pozitif anlamda ilerlemiş bir şekilde bırakmayı umut ediyoruz."

Ahmet Acar, Kocaali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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