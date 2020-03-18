Başkan Açar, Çanakkale Zaferini kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Açar, Çanakkale Zaferini kutladı - Son Dakika

Başkan Açar, Çanakkale Zaferini kutladı

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Besni ilçe Başkanı Vakkas Açar, 18 Mart, Çanakkale Zaferinin yıl dönümü ve Şehitleri Anma Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Açar, Çanakkale Zaferini kutladı, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi Besni ilçe Başkanı Vakkas Açar, 18 Mart, Çanakkale Zaferinin yıl dönümü ve Şehitleri Anma Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.


Türk tarihin şanlı sayfalarından biri olan Çanakkale Zaferinin bir yeni yıl dönümünü daha kutladıklarını söyleyen CHP Besni ilçe Başkanı Vakkas Açar, "Tarihin eşine az rastlanır en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir ulusun bütün yokluk ve imkansızlıklarına rağmen vatanını yüksek bir ruh ve şuurla canı pahasına nasıl savunduğunu gösteren bir mücadele destanı olarak insanlık tarihi içinde çok özel bir yere sahiptir. Çanakkale ruhu göstermiştir ki, dünyada bu milletin varoluş iradesini kıracak hiçbir güç yoktur. Çanakkale'de ortaya konulan bu sarsılmaz vatan sevgisi, bu millet olma bilinci en büyük zenginliğimiz, en büyük gücümüzdür. Ulus olarak yokluk içindeyken bile Çanakkale geçilmez dedirten sağlam inancın, sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız. Aydınlık geleceğimizin teminatı, dün olduğu gibi, bugün de işte bu ruh ve inançtır. Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin bir aziz hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilham kaynaklarından biri olarak da milletimizin hissiyatında son derece önemli bir yere sahiptir. Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Hiçbir cephe, hiçbir savaş Çanakkale kadar tarihin akışını bütünüyle değiştirmemiştir. Çanakkale Zaferi, ulusumuzu ihya edecek, kenetlendirecek, başarıya ulaştıracak kodları bünyesinde barındırmaktadır. Çanakkale'de, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i' ile milletimiz bir bütün olarak mücadele vermiştir. Vatan söz konusu olduğunda aidiyetlerin hiçbir önemi olmadığının en güzel örneğidir. Bu destanı yazan Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Şehit ve Gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Cumhuriyet Halk Partisi, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:15 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi         
02:51
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:53
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor         
00:34
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi         
00:07
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti         
23:58
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı         
23:52
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
23:30
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir         
23:22
Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi         
22:36
Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'den 'Pes' dedirten görüntüler geldi Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'den 'Pes' dedirten görüntüler geldi         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 20:54:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Açar, Çanakkale Zaferini kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]