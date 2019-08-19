Son Dakika Haberleri: Başkan Acar'dan esnaf ziyareti
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Başkan Acar'dan esnaf ziyareti

1 saat önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçe esnafını ziyaret etti.

Başkan Acar'dan esnaf ziyareti, System.String[]
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçe esnafını ziyaret etti.
Soğuksu Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden Acar, esnafla fikir alışverişinde bulundu. .
Acar, yaptığı açıklamada, ilçeye katma değer katan esnafın her zaman yanında olduklarını belirtti.
Esnafın sıkıntılarının takipçisi olacaklarını ifade eden Acar, "İlçenin refahını ve kalkınmasını düşünüyoruz. Bu noktada esnafımızla birlikte hareket edeceğiz. Esnafımızın önünü açmak için gayretlerimizi gösteriyoruz." dedi.
Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:26 Kaynak: AA
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