Son Dakika Haberleri: Başkan Acar'dan esnafa ziyaret
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Başkan Acar'dan esnafa ziyaret

6 saat önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar kent esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Başkan Acar'dan esnafa ziyaret, System.String[]

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar kent esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Hal Caddesi'ndeki ziyaretinde konuşan Acar, hizmet üretmek için çalıştıklarını söyledi.

Yapılacak projelerle Kızılcahamam'ı büyüteceklerinin altını çizen Acar, esnafın taleplerini de dinledi.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:56 Kaynak: AA
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