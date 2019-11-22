Başkan Acar'dan esnafa ziyaret
6 saat önce
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar kent esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:56 Kaynak: AA
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar kent esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
Hal Caddesi'ndeki ziyaretinde konuşan Acar, hizmet üretmek için çalıştıklarını söyledi.
Yapılacak projelerle Kızılcahamam'ı büyüteceklerinin altını çizen Acar, esnafın taleplerini de dinledi.
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