Başkan Acar'dan fırınlara teşekkür ziyareti - Son Dakika

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılayan fırıncılara teşekkür ziyaretinde bulundu.

Acar, yaptığı açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için saat, mekan, kar-zarar hesabı yapmadan, 3 ekmek için 3 kilometre mesafeye servis yaparak, gece-gündüz koştunuz. Ülkemizin içinden geçmiş olduğu bu zorlu süreçte yapmış olduğunuz fedakarca davranıştan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Allah sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.