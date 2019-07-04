Son Dakika Haberleri: Başkan Acar'dan huzurevi ziyaret
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Başkan Acar'dan huzurevi ziyaret

1 saat önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yaşlıları ziyaret etti.

Başkan Acar'dan huzurevi ziyaret, System.String[]
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yaşlıları ziyaret etti.

Başkan Acar, huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldi.

Acar, "İmkanlarımız çerçevesinde yaşlılarımızın, büyüklerimizin rahatı ve huzuru için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bizleri bugünlere yetiştiren ve geleceğe hazırlayan, tecrübelerinden fazlasıyla hissedar olduğumuz büyüklerimize, mutlu ve huzurlu günler geçirmeleri dileğiyle saygılarımı sunuyorum."dedi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:29 Kaynak: AA
Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel
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