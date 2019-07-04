Başkan Acar'dan huzurevi ziyaret
1 saat önce
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yaşlıları ziyaret etti.
Kızılcahamam
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:29 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Süleyman Acar
, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yaşlıları ziyaret etti.
Başkan Acar, huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldi.
Acar, "İmkanlarımız çerçevesinde yaşlılarımızın, büyüklerimizin rahatı ve huzuru için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bizleri bugünlere yetiştiren ve geleceğe hazırlayan, tecrübelerinden fazlasıyla hissedar olduğumuz büyüklerimize, mutlu ve huzurlu günler geçirmeleri dileğiyle saygılarımı sunuyorum."dedi.
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