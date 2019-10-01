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Başkan Acar'dan inceleme

1 saat önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Şehit Mehmet Erdem Caddesi'nde başlayan Cephe İyileştirme Rehabilitasyon Projesi çalışmalarını yerinde inceleyerek, esnafla da istişarelerde bulundu.

Başkan Acar'dan inceleme, System.String[]

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Şehit Mehmet Erdem Caddesi'nde başlayan Cephe İyileştirme Rehabilitasyon Projesi çalışmalarını yerinde inceleyerek, esnafla da istişarelerde bulundu.


Şehit Mehmet Erdem Caddesi'nde bulunan esnaf ve vatandaşlar, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a çalışmalarından dolayı teşekkür ettil.


Başkan Acar; "Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Söz verdiğimiz gibi bu şirin ilçemizi hep birlikte yöneteceğiz. Çalışmalarımız programlı bir şekilde devam ediyor. Allah'ın izniyle Kızılcahamam'da girmediğimiz mahalle, unutulmuş hiçbir sokak bırakmayacağız." dedi.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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