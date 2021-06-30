Başkan Acar'dan jeotermal sera projesi müjdesi - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, atıl durumdaki jeotermal sondaj kuyusundan yararlanıp, jeotermal sera projesini hayata geçireceklerini bildirdi.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önceki yıllarda Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafından açılan ancak işletilmeyen, Üçbaş Mahallesi'ndeki jeotermal sondaj kuyusunun, Ankara Valiliği, Kaymakamlık ve belediye öncülüğünde jeotermal sera yapımında değerlendirileceğini belirtti.

Kaymakam Can Aksoy ile alanda inceleme yaptıklarını aktaran Acar, "Tarımsal üretim açısından büyük önem arz eden jeotermal sera projesi tamamlandığında termal su cenneti ilçemizde yeni bir istihdam alanı oluşacak." ifadesini kullandı.

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ise "Jeotermal sera hayalimiz yeni bir aşama kazanıyor. Uzun yıllar atıl kalan jeotermal kuyumuz için yatırım kararı alındı. Özel sektör için karlı, bölgemiz için yeni bir istihdam alanı açması dileğiyle Belediye Başkanımız Süleyman Acar ile alanı yerinde inceledik." değerlendirmesinde bulundu.