Başkan Acar'dan mahalle ziyareti

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçenin farklı yerlerine ziyaretler gerçekleştirerek, mahalle sakinleriyle buluştu.

Her hafta farklı mahalleleri ziyaret eden Başkan Acar, bu kapsamda Belpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, kendisine yöneltilen öneri ve talepleri yerinde dinledi.

İlçenin dört bir yanına en iyi hizmeti götürmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Acar, "Mahallelerimizi ziyaret ederek devam eden çalışmalarımızın yanı sıra yeni planlamalarımızı, yöre sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini hep birlikte değerlendiriyoruz. Hemşehrilerimizin fikirlerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak için yaptığımız bu ziyaretler son derece verimli geçiyor. Belediye olarak mahallelerimiz için planladığımız projeleri yerinde görerek, mahalle sakinlerimizle istişare ediyoruz. Allah'ın izniyle tüm mahallelerimizde belediye olarak elimizden geldiğince, gücümüz yettikçe önemli çalışmalara imza atacağız." diye konuştu.