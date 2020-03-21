Başkan Acar'dan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Miraç Kandili dolaysıyla mesaj yayımladı.

Acar, mesajında, Miraç gecesinin, Hazreti Muhammed'in bütün insanlığı temsilen, Cenab-ı Hakk'ın yüksek huzuruna kabulü anlamına geldiğini vurguladı.

Bir çok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi insanların zihnine, ruhuna ve çevresine taşıyan Hazreti Muhammed'in, hikmet dolu yolculuğu olan Miraç'ın, tüm Müslümanlar için bir fırsat olduğunu belirten Acar, şunları kaydetti:

"Miraç bir yükseliştir. Bütün kötü duygulardan arınarak tertemiz bir kulluğa en yüce mertebeye ulaşmaktır. Miraç gibi böylesine önemli kutsal gün ve geceler, insanlara iman, ibadet ve ahlak bakımından kendine çeki düzen verme, yenileme, geleceğe ümitle bakma fırsatı ve imkanı vermektedir. Bizler de bu fırsatı değerlendirerek, Hazreti Muhammed'in şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir huzur yolu olan bu mübarek günlerde ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atalım. Kalplerimizi bulandıran haset, kin ve düşmanlık gibi kötü duygulardan temizleyelim. Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, kin ve nefret yerine, sevgi ve barış tohumlarının ekilmesine katkı sağlayalım. Bu duygu ve düşüncelerle bu önemli gecenin tüm insanlığa rahmet, sevgi, huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyor, koronavirüsten ülkemizin ve tüm insanlığın bir an önce kurtulmasını temenni ediyor hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik ediyorum."