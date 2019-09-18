Son Dakika Haberleri: Başkan Acar'dan okul ziyaretleri
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Acar'dan okul ziyaretleri

50 dakika önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulları ziyaret etti.

Başkan Acar'dan okul ziyaretleri, System.String[]

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulları ziyaret etti.

Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kızılcahamam'da bulunan okullara ziyarette bulundu.

Ziyaretinde okul idarecileri ve öğretmenlerle sohbet ederek kendilerine tatlı ikramında bulunan Acar, tüm öğretmen, idareci ve öğrencilere başarılar diledi.

Her zaman okulların hizmetinde ve yanında olacaklarını belirten Acar, "Değerli öğretmenlerimizin ve ülkemizi güvenle geleceğe taşıyacak öğrencilerimizin 2019-2020 eğitim-öğretim yılını en içten dileklerimle kutlar, tüm öğrencilerimize başarılar dilerim." dedi.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karabük'te TYP'den 445 kişi işe alınacak
10 Kasım'da göbek atan müdür, eski okuluna geri döndü Son dakika: İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı Erdoğan'dan ABD'ye Güvenli Bölge çıkışı: 2 hafta içinde sonuç çıkmazsa planımızı devreye sokacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 13:01:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Acar'dan okul ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]