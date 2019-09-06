Başkan Acar'dan Pursaklar Kaymakamı Yıldız'a Ziyaret
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Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesine göre Kızılcahamam'dan Pursaklar kaymakamlığına atanan Mehmet Yıldız'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:34 Kaynak: AA
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesine göre Kızılcahamam'dan Pursaklar kaymakamlığına atanan Mehmet Yıldız'ı ziyaret etti.
Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy'un da katıldığı ziyarette konuşan Başkan Acar, toplumun tüm kesimlerini kucaklamayı başarmış, halkın takdirini kazanmış fahri hemşehrilerine yeni görevinde başarı dileklerini iletmek istediklerini ifade etti.
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