Başkan Acar'dan taksi durağına ziyaret
1 saat önce
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan taksi durağını ziyaret etti.
Kızılcahamam Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:04 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Süleyman Acar
, Cengiz Topel
Caddesi'nde bulunan taksi durağını ziyaret etti.
Acar, durak çalışanları ile hasbihal edip onların sıkıntılarını dinledi.
Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette esnafa hayır işler temennisinde bulunan Acar, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Kızılcahamam Belediyesi olarak gece gündüz demeden vatandaşlarımıza hizmet eden, ekmeklerinin peşinde koşan taksici esnafımızın yasalar çerçevesinde istek ve arzularını yerine getirmeye gayret ediyoruz. Sizlere kazasız, hayırlı, bol kazançlar diliyorum." dedi.
Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar: Bu havanın içinde her şey olabilir Anayasa Mahkemesinden, "Türkiye Ermenileri Patrikliği seçimi" kararı Trump'ı çıldırtacak açıklama ABD'den geldi: Faizlerin düşürülmesine gerek yok MEB'den "Ücretli öğretmene zam" haberine ilişkin açıklama