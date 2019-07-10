Son Dakika Haberleri: Başkan Acar'dan taksi durağına ziyaret
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Başkan Acar'dan taksi durağına ziyaret

1 saat önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan taksi durağını ziyaret etti.

Başkan Acar'dan taksi durağına ziyaret, System.String[]
Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan taksi durağını ziyaret etti.
Acar, durak çalışanları ile hasbihal edip onların sıkıntılarını dinledi.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette esnafa hayır işler temennisinde bulunan Acar, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Kızılcahamam Belediyesi olarak gece gündüz demeden vatandaşlarımıza hizmet eden, ekmeklerinin peşinde koşan taksici esnafımızın yasalar çerçevesinde istek ve arzularını yerine getirmeye gayret ediyoruz. Sizlere kazasız, hayırlı, bol kazançlar diliyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:04 Kaynak: AA
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