Başkan Acar'dan yeni yıl temennisi - Son Dakika

Aliağa Belediyesindeki 2020 yılının son meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Serkan Acar, yeni yılın 2020'de yaşanan acıları, üzüntüleri unutturacak güzellikte olmasını diledi.

Aliağa Belediyesi, aralık ayı olağan meclis toplantısını Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Meclisin açılışında konuşan Başkan Acar, toplantının 2020 yılının son meclis toplantısı olduğunu hatırlatarak, "2020 yılını tamamlıyoruz, hepimiz için zor bir yıl oldu. İnşallah, 2021 yılı hepimiz adına 2020'de yaşadığımız acıları, üzüntüleri unutturacak güzellikte olur" dedi.

Önergeler ve raporlar kabul edildi

Toplantı, 3 Kasım 2020 tarihli meclis tutanaklarının oylanması ile başladı. Ardından başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar, tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunuldu. Başkanlıktan gelen önergeler kapsamında tek madde yer alırken, bahse konu madde İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna oy çokluğuyla havale edildi. Komisyondan gelen raporlar kapsamında yer alan madde ise oy birliği ile komisyondan geldiği şekliyle kabul edildi. Toplantıda, meclis üyeleri tarafından gündem dışı önerge verildi. Önergelerin birincisi oy birliği ile ikinci önerge ise oy çokluğuyla gündeme alındı. Dilek ve temenniler ile devam eden meclis, toplantıya katılmayan iki meclis üyesinin mazeretlerinin oylanması ile sona erdi.

Aliağa Belediyesinin 2021 yılındaki ilk meclisi 5 Ocak Salı günü saat 18.00'da toplanacak. - İZMİR