Son Dakika Haberleri: Başkan Acar Gazetecilerle Buluştu

Başkan Acar Gazetecilerle Buluştu

9 dakika önce

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Başkan Acar Gazetecilerle Buluştu, System.String[]
Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Acar, ilçedeki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı, Sarıana Mahallesi'ndeki bir restoranda gerçekleşen toplantıda, gazetecilerle sohbet etti.

Marmaris'in Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olduğuna değinen Acar, belediye olarak projelerle halka hizmetin yanı sıra ilçenin tanıtımına katkı sunduklarını dile getirdi.

Acar, gazetecilerin Marmaris'in marka değerine katkı sunduğunu belirterek, "Bu özel günde bir arada olmak, hep birlikte olmak istedik. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Gününüzün sizlere daha refah bir meslek olmasına katkı sunmasını diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:34 Kaynak: AA

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