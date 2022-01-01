Başkan Acar gençle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sinemaya davet ettiği gençlerle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Acar, sosyal medya hesabından davet ettiği 5-19 yaş arası gençleri, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini sinemaya götürdü.

Filmin izlenmesinin ardından açıklama yapan Acar, *Bugün gençlerimiz ile birlikte sinemadaydık. Vizyona giren "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini beraber izledik. Türkiye'nin aslan yürekli evladı, ruhun şad, mekanın cennet, makamın ali olsun." dedi.