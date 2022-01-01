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Başkan Acar gençle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika

Başkan Acar gençle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

01.01.2022 20:38
Başkan Acar gençle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sinemaya davet ettiği gençlerle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sinemaya davet ettiği gençlerle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Acar, sosyal medya hesabından davet ettiği 5-19 yaş arası gençleri, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini sinemaya götürdü.

Filmin izlenmesinin ardından açıklama yapan Acar, *Bugün gençlerimiz ile birlikte sinemadaydık. Vizyona giren "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini beraber izledik. Türkiye'nin aslan yürekli evladı, ruhun şad, mekanın cennet, makamın ali olsun." dedi.

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Süleyman Acar, Kızılcahamam, Trabzon, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Acar gençle 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Acar gençle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika
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