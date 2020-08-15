Başkan Acar hafta sonunu çalışanlarla sahada geçirdi - Son Dakika

Başkan Acar hafta sonunu çalışanlarla sahada geçirdi

Hafta sonunu çalışanlara ve saha çalışmalarına ayıran Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Belediyesi Tarımsal Üretim Tesisinde çalışanlarla buluştu.

Başkan Acar hafta sonunu çalışanlarla sahada geçirdi, System.String[]

Hafta sonunu çalışanlara ve saha çalışmalarına ayıran Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Belediyesi Tarımsal Üretim Tesisinde çalışanlarla buluştu. Hacı Ömerli Mahallesine de giderek Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün mahallede yürüttüğü çalışmaları inceleyen Başkan Acar, "Aliağa'da güzel örnekler sergileyip ülkemize de rol model olalım" dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, hafta sonunu çalışanlara ve saha çalışmalarına ayırdı. Başkan Acar, ilk olarak Aliağa'nın Çaltılıdere bölgesinde Aliağa Belediyesine ait 27 bin 200 metrekarelik tarımsal üretim tesisinde Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmasında araştırma ve üretkenlik vurgusu yaptı. Belediye olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Aliağa Belediyesi Jeotermal A.Ş.'yi birbirine entegre edip yeni bir sistem kurmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Acar, "Daha fazla verim alabileceğimiz bir yapı kurma gayreti içindeyiz. Belediye olarak rekabet halinde değiliz. Hep yeni bir şeyler yapalım, öncü olalım diye bir gayretimiz var. Onun için hepinizden beklentim şu; normal, olağan şekilde bakmayın hep yeni şeyler üreterek bakın. Üretken olun. Bizim rekabet ettiğimiz yer biraz daha uluslararası olsun. Yurt dışında bu işler nasıl yapılıyor, nasıl oluyor? Bol bol araştırın. İnşallah, hep birlikte Aliağa'da güzel örnekler sergileyip ülkemize de rol model olalım. Onun için hep farklı anlayışlar getirmeye çalışıyoruz. Alışılagelmişin dışına çıkmaya çalışıyoruz. Temel felsefemiz daha hareketli daha üretken bir yapıya kavuşmak. O nedenle sizlerden istirhamım sürekli kendinizi geliştirin. Mükemmellik dünyada yok. Onun için biz daha iyiye nasıl ulaşırız bunun peşinde olalım" diye konuştu.

"Var olmak için çalışmak, üretmek gerekiyor"

Dünya genelinde sıklıkla söylenen "Pandemi sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözünü aktaran Başkan Acar, "Pandemi sonrası nasıl bir tablo ortaya çıkacağını kimse bilmiyor. Aşikar olan bir şey var; o da üreten var olacak. Onun için bizim durma şansımız yok. Gecelerimizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Hep birlikte daha iyisini yapacağız. Çünkü var olmak için çalışmak, üretmek gerekiyor. Her birimizin görevleri var, bir başarı olacaksa bunu hep birlikte kazanacağız. Onun için birbirimizi motive edeceğiz, birbirimize destek olacağız. Diğer ilçelerimize, ülkemize faydalı olmak istiyorsak en güzeli yapmaya çalışalım. Daha iyiye ulaşmaya çalışalım. O nedenle sürekli araştırma yapıp, üretmeye gayret edelim" sözlerine yer verdi.

Tesis tarımsal üretimin pratik okulu olacak

Konuşmasında Aliağa Belediyesi Tarımsal Üretim Tesisi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Acar, "Bu tesisi kurmamızdaki ana sebep, tarımsal anlamda bilgilerimizi geliştirmek ve öğrendiklerimizi yeni nesillere, çiftçilerimize, insanlarımıza aktarmaktır. Hatta okullardan da çocuklarımız buraya gelsin. Sadece teorik değil pratikte de bu işin nasıl yapıldığını görsün istiyoruz" dedi.

Başkan Acar, Hacı Ömerli Mahallesinde çalışmaları inceledi

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, çalışanlarla sohbetinin ardından tesiste incelemeler de bulundu. Başkan Acar, tesisteki programının ardından Hacı Ömerli Mahallesine giderek Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün mahallede yürüttüğü çalışmaları inceledi. Mahallede vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Başkan Acar, mahalle sakinleriyle sohbet etti. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Serkan Acar, Ömerli, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 17:32

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Acar hafta sonunu çalışanlarla sahada geçirdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, "Ramo"nun çekimlerinde kaza geçirdi 4 ilde daha 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
İki gündür kayıp bir kişiyi, arkadaşı 10 bin lira için öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıktı İki gündür kayıp bir kişiyi, arkadaşı 10 bin lira için öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıktı         
17:10
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı         
17:09
Son Dakika: Kasımpaşa'dan ayrılan kaleci Fatih Öztürk resmen Galatasaray'da Son Dakika: Kasımpaşa'dan ayrılan kaleci Fatih Öztürk resmen Galatasaray'da         
17:02
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yol can pazarına döndü: 4'ü çocuk 8 yaralı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yol can pazarına döndü: 4'ü çocuk 8 yaralı         
16:57
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler         
16:09
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı         
15:56
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu         
15:36
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı         
15:17
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı         
15:16
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi         
15:13
Çinli Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı         
14:57
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü         
14:55
Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için         
14:49
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı         
14:38
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı         
14:29
Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı         
14:28
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi         
13:57
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin         
12:43
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı         
12:27
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı         
12:11
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor         
12:11
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler         
11:29
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı         
10:59
ABD'li doktor ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar         
10:37
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın         
10:15
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı         
09:42
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti         
09:40
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti         
09:30
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada         
09:15
Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı         
07:53
Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı         
23:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2020 23:54:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Acar hafta sonunu çalışanlarla sahada geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei