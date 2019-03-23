Başkan Acar: "Hastane Yılda 10 Milyon Hastaya Hizmet Verecek"

Aliağa Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği'ne ziyarette bulunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa'da çeşitli sektörlerde farklı siyasi görüşlere sahip 500'den fazla işçinin davetine de katıldı.

Aliağa Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği'ne ziyarette bulunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa'da çeşitli sektörlerde farklı siyasi görüşlere sahip 500'den fazla işçinin davetine de katıldı. Acar, "Ege Üniversitesi tamamlandığında ciddi bir yatırımı da beraberinde getirecek. Aliağa'ya kurulacak olan hastane Almanya'daki teknolojinin üzerinde bir niteliğe sahip olacak. Hizmete açılması itibari ile bir yıl içerisinde yılda 10 milyon hastaya hizmet verecek" dedi.



Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği'ne ziyaret yaptı. Ziyarette Başkan Serkan Acar'ı dernek başkanı Halim Saral ve üyeler karşıladı. Yaklaşık bir saat süren ziyaret sohbet havasında gerçekleşti.



Aliağa'nın sanayi kenti imajını kırmak için kültür ve sanata ağırlık vererek sosyal yaşam alanlarını arttırdıklarını belirten Başkan Serkan Acar, "Göreve geldiğimizden ilk günden bugüne İzmir'e gidilen değil İzmir'den gelinen bir Aliağa için uğraş verdik. Bu kapsamda kültürden sanata birçok projeye imza attık. Bunun yanı sıra mavi bayraklı Ağapark ve Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı gibi Aliağalıların keyifle vakit geçirebilecekleri sosyal yaşam alanları oluşturduk. Yapımı devam eden Gençlik Merkezimiz önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. Sinemasıyla, yarı olimpik yüzme havuzuyla, spor salonlarıyla Aliağalılara uzun yıllar hizmet edecek. Yeni Mahallede 110 dönüm alan üzerinde yapımı süren Kent Parkımızda bölgenin en büyük sosyal yaşam alanlarından biri olacak. Tüm bu projeler ile Aliağalıları Aliağa'da tutmayı amaçladık" dedi.



"Ege Üniversitesi tamamlandığında ciddi bir yatırımı da beraberinde getirecek"



Aliağa'ya Türkiye'nin ilk meslek ve çevresel hastalıklar hastanesinin temellerini attıklarını ifade eden Başkan Serkan Acar, Çaltılıdere Mahallesi'ne yapılacak olan kampüs projesinde de bahsetti. Başkan Acar, "50 bin öğrenciye eğitim hizmeti sağlayacak olan kampüs uluslararası standartlara sahip olacak. Avrupa'da 21 ülkenin altına imza attığı protokol gereği yükseköğretim belli bir standarta kavuşturuluyor. Bu protokolün Türkiye'deki ilk uygulayıcısı da Ege Üniversitesi olacak. Ege Üniversitesi mevcut kampüste eğitim devam ederken bu standartları yakalayamayacağından yeni bir kampüs alanına taşınma ihtiyacı duydu. Yaptığımız girişimlerle kampüsün Aliağa'ya yapılmasını istedik ve isteğimiz kabul gördü. Belediye olarak kendilerine arsa tahsisinde bulunduk. İmar plan tadilatları da tamamlanmak üzere. Ege Üniversitesi tamamlandığında ciddi bir yatırımı da beraberinde getirecek" diye kaydetti.



500'den fazla işçinin davetini kırmadı



Aliağa'da, çeşitli sektörlerden farklı siyasi görüşlere sahip 500'den fazla işçinin davetine katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar beş yıllık süreçte Aliağa'ya yapılacak olan projelerden bahsetti.



Öğretmenler Lokalinde düzenlenen programa katılan işçiler, Acar'a Aliağa'ya kazandırılacak olan ve temelleri atılan meslek hastalıkları hastanesi için teşekkür etti.



Beş yıl önce Aliağa'yı bir dünya şehri yapma hedefi ile yola çıktıklarını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Aliağa'nın bir sanayi şehri değil, sanayisi olan bir şehir olması için mücadele verdik. Sanayi ve limanlarımızı geliştirdiğimiz kadar kültürümüzü, sanatımızı, eğitimimizi ve sporumuzu da geliştirmemiz lazım. Eğer bir gün Aliağa sanayisi olan kültür, eğitim ve spor şehri olarak anılırsa işte o zaman bir dünya şehri olacağız" diye konuştu.



Aliağa'ya yatırımcı çekmek adına İzmir'e gidilen değil İzmir'den gelinen bir Aliağa vizyonuyla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Serkan Acar, "Bugüne kadar mavi bayraklı Ağapark ve Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanını hizmete açtık. Çalışmaları halen devam eden Gençlik Merkezi ile Yeni Mahallede bulunan 110 dönümlük sosyal yaşam alanı da yakın bir zamanda hizmete açılacak. Bu projeler ile Aliağalıyı Aliağa'da tutmaya başladık. Avrupa'da 21 ülkenin altına imza attığı protokol çerçevesinde üniversite eğitimi uluslararası bir standarta kavuşturuluyor. Türkiye'de de bu uygulama Ege Üniversitesi tarafından yapılacak. Ege Üniversite ile yaptığımız görüşmeler sonucunda senato yeni kampüsünü Aliağa'ya yapma kararını aldı. Belediye olarak Çaltılıdere bölgesinde kendilerine yer tahsisinde bulunduk. İmar planlarında sona yaklaşılıyor. Binaları TOKİ yapacak. Kampüs tamamlandığında 50 bin öğrenci eğitim için Aliağa'ya gelecek. Bu üniversite aynı zamanda sosyal yaşam ve özel yatırımlar hususunda Aliağa'ya olan ilgiyi de arttıracak" şeklinde konuştu.



"Yılda 10 milyon hastaya hizmet verecek"



Acar, "Çaltılıdere bölgesine kurulacak olan hastanede sadece iş kazaları ile ilgi bölümler olmayacak. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin beyanına göre Aliağa'ya kurulacak olan hastane Almanya'daki teknolojinin üzerinde bir niteliğe sahip olacak. Hizmete açılması itibari ile bir yıl içerisinde yılda 10 milyon hastaya hizmet verecek. Tüpraş kavşağından emniyetin olduğu bölgeye kadar Çanakkale asfaltı yerin altına alınacak. Battı çıktının ihalesi tamamlandı. Yine Tüpraş kavşağından plaj kavşağına kadar yan yollar ve drenaj alt yapısı yapılacak. İhalede işin yapım süresi beş ay olarak öngörüldü. Güzelhisar caddesinden Fatih caddesine üst yol ile geçilecek. Necmettin Giritlioğlu caddesinin petkim tarafındaki çıkışına yapılacak olan yonca köprü ile çevre yoluna bağlantı yapılacak. 9 Eylül tarihinde çevre yolu hizmete girecek battı çıktı da nisan aylarında tamamlanmış olacak." - İZMİR

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