Başkan Acar, kardeş şehir heyetini ağırladı - Son Dakika
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Başkan Acar, kardeş şehir heyetini ağırladı

6 saat önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçenin kardeş şehri Mamuşa'nın Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ve beraberindeki heyeti konuk etti.

Başkan Acar, kardeş şehir heyetini ağırladı, System.String[]

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçenin kardeş şehri Mamuşa'nın Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ve beraberindeki heyeti konuk etti.

Başkan Acar'ın makamında gerçekleşen ziyarette, iki kardeş şehir belediye başkanının sıcak ve samimi sohbeti dikkati çekti.

Acar, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kardeş belediyeleri Mamuşa'ya her zaman destek verdiklerin belirten Acar, "Bu tarz gezilerin faydalı olduğunu biliyorum, çünkü karşılıklı olarak tecrübe paylaşımında bulunuyor ve daha güzel hizmetler gerçekleştiriyoruz." dedi.

Ziyaret sonrası Acar, konuklarına ilçedeki tarihi yerleri gezdirdi.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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