Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, koronavirüsü ile ilgili, "Dünya geneline yayılan koronavirüs salgını nedeniyle insanlık tarihinin zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. İnşallah bu olumsuzluğu da devletimiz ve milletimizin gayretleriyle hep birlikte aşacağız. Kurallara dikkat edip, sakin ve metanetli olalım" dedi.



Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, koronavirüsü nedeniyle bir açıklama yaptı. Başkan Acar, tüm vatandaşlara düşen görevler olduğunu, devletin açıkladığı tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti. Acar, "Dünya geneline yayılan koronavirüs salgını nedeniyle insanlık tarihinin zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. İnşallah bu olumsuzluğu da devletimiz ve milletimizin gayretleriyle hep birlikte aşacağız. Aliağa'mızda salgın ile mücadeleyi dört bir yandan sürdürüyoruz. Bu süreçte tüm tedbirleri alacağız ama asla panik yapmayacağız. Hepimize düşen görevler var; devletimizin açıkladığı tedbirlere harfiyen uymamız gerekiyor. Virüsten korunmak için belirlenen 14 kurala mutlaka uyalım. Kişisel hijyen tedbirlerimizi alalım. Sadece devlet yetkililerimizin, bakanlıklarımızın açıklamalarına kulak verelim. Asparagas haberlere, dolandırıcılık, hırsızlık gibi olumsuzluklara çok dikkat edelim. Bu zor süreçte alışkanlıklarımızdan feragat etmemiz gerekebilir. Kurallara dikkat edip, sakin ve metanetli olalım. Devletimizin aldığı tedbirler ve mücadele yöntemleriyle bu süreci atlatacağız. Allah dirliğimizi, birliğimizi, sağlığımızı korusun.



Dualarımız, vatandaşlarımızın sağlığı, ülkemizin ve insanlığın esenliği için" dedi. - İZMİR