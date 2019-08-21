Son Dakika Haberleri: Başkan Acar, mahalle ziyaretlerine devam ediyor
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Başkan Acar, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

2 saat önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Acar, mahalle ziyaretlerine devam ediyor, System.String[]
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.
Başkan Acar, ekibiyle Mahkemeagacin, Doymuşören, Saraycık, Karacaören, Sazak ve Çakal mahallerini ziyaret etti.
Mahalle sakinlerini dinleyen Acar, "Mahalle sakinlerimizin sorunlarını yerinde dinliyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Elimizden geldiğince vatandaşımızın ayağına giderek halini hatırını soruyor, birer çaylarını içerek çözümleyebileceğimiz sorunlarını hızlı bir şekilde çözüyoruz." dedi.
Mahalle sakinleri de ziyaretlerden memnun kaldıklarını ve kendilerine değer veren bir belediye başkanına sahip olduklarını söylediler.
Süleyman Acar, Kızılcahamam, Karacaören, Saraycık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:00 Kaynak: AA
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