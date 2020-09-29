Başkan Acar muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçe merkezinde bulunan mahalle muhtarları ile bir araya gelerek belediyenin yaptığı hizmetler hakkında bilgi verdi.

Acar, belirli aralıklarla dernek ve sivil toplum kuruluşları, sanayiciler, iş adamları, eğitimciler, muhtarlar ve değişik alanlarda gruplarla istişarelerine devam ediyor.

Muhtarlık binasında Yenice, Akçay, Karşıyaka, Kemalpaşa ve İsmetpaşa mahalle muhtarları ile bir araya gelen Acar, "Muhtarlarımız bizim sokaktaki gözümüz kulağımız halkımızla aramızdaki köprümüz. Bizim için görüşleriniz ve gözlemleriniz çok önemli. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman en küçük sorunuzda dahi bana ulaşabilirisiniz." dedi.

Belediye çalışmalarından bahseden Acar, yoğun hizmet maratonunda en büyük motivasyon kaynağının halkın memnuniyeti olduğunu dile getirdi.

Acar, "Dolu dolu geçen hizmet günlerinin ardından gurur duyarak söylüyoruz ki Kızılcahamam artık yepyeni bir değer kazanmaya başlamıştır. İnançla çıkılan, azim ve gayretle yürünen yol bizi gurur tablosu sayılabilecek bir menzile ulaştırmıştır. Kızılcahamam Belediyesinin gerçekleştireceği projeleri noktasında mahalle muhtarlarına büyük sorumluluk düşüyor. Sizin de fikirlerinizle oluşan projelerimize destek olun, yapılması gereken ne varsa hep birlikte yapalım, ilçemizi zirveye hep birlikte taşıyalım." diye konuştu.