Son Dakika Haberleri: Başkan Acar sanayi sitesinde incelemede bulundu
Son Dakika Güncel Başkan Acar sanayi sitesinde incelemede bulundu

Başkan Acar sanayi sitesinde incelemede bulundu

17 dakika önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Sanayi Sitesindeki kurban satış pazarının genişletme çalışmasını yerinde inceledi.

Başkan Acar sanayi sitesinde incelemede bulundu, System.String[]

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Sanayi Sitesindeki kurban satış pazarının genişletme çalışmasını yerinde inceledi.


Acar, incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, bayramda kurban satış pazarının yetersiz kaldığını tespit ettiklerini ifade etti.


Bunun üzerine genişletme çalışmasını başlattıklarını aktaran Acar, çalışmaların ardından daha iyi hizmet verileceğini dile getirdi.


Acar, daha sonra Kızılcahamam Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Kızılcahamam için bıkmadan usanmadan çalışmalara devam edeceklerini belirten Acar, esnafa belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kızılcahamam Sanayi Sitesi esnafı, Acar'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:48 Kaynak: AA
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