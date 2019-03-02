Başkan Acar, Seçim Startını Verdi

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimleri için seçim startını verdi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimleri için seçim startını verdi.



Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, seçim çalışmalarına belediye birimlerinde görev yapan personeli ziyaret ederek başladı. Birimleri tek tek gezen Başkan Serkan Acar, belediye personeline son beş yılda yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür etti.



Son beş yılda gerçekleştirilen projelerde en büyük katkının personele ait olduğunu belirten Başkan Serkan Acar, personele hitaben yaptığı konuşmada, "2014 yılından beri beş yıldır görev yapıyoruz. Bu süre zarfında pek çok şeyi başardık. Halk nezdinde bir başarı elde etmişsek bunun tek sahibi sizlersiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Biliyorum güzel şeyler yaptık ama eminim ki daha iyilerini yapabilecek bir ekibiz. İnşallah önümüzdeki beş yılda daha iyilerini yapacağız" dedi.



Başkan Serkan Acar, ardından taziye evine ziyaret yaptı. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Serkan Acar, son olarak Aliağa Kabristanlığında bulunan şehitliği ziyaret ederek vatan uğruna canını feda eden şehitler için dua etti. - İZMİR

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