Son Dakika Haberleri: Başkan Acar vatandaşların taleplerini dinledi
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Başkan Acar vatandaşların taleplerini dinledi

1 saat önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçe merkezinde bulunan çay ocağını ziyaret ederek vatandaşlarla birlikte çay içerek sohbet etti.

Başkan Acar vatandaşların taleplerini dinledi, System.String[]
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçe merkezinde bulunan çay ocağını ziyaret ederek vatandaşlarla birlikte çay içerek sohbet etti.

Başkan Acar, Vatandaşların davetini kırmayarak çay ocağında vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

Her zaman vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösterdiğini belirten Başkan Acar, "Her gün yoğun programımız çerçevesinde Kızılcahamam için çalışıyor, ilçemiz için koşturuyoruz. Ancak yoğun programımız da olsa her zaman vatandaşlarımızla iç içe olmaya da özen gösteriyorum. Bugün de çay ocağında vatandaşlarımız ile bir araya gelerek sohbet etme fırsatı buldum.

Vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinledik. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Vatandaşlarımızla bir gönül bağımız var. Kapımız her zaman vatandaşımıza açık. Her zaman vatandaşlarımızla bir arada olmaya devam edeceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:20 Kaynak: AA
Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel
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