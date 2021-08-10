Kızılcahamam'da Kirmir Çayının ıslah ve çevre düzenleme ihalesi eylülde yapılacak

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Kirmir Çayının ıslah ve çevre düzenleme işi ihalesinin 7 Eylül 2021 tarihinde yapılacağını açıkladı.

Başkan Acar sosyal medya hesabından projenin ihalesinin yapılacağını duyurdu. Acar şunları paylaştı:

"Sevgili hemşehrilerim, Hayal olan projeleri bir bir gerçekleştiriyoruz. İlçemiz için bir büyük proje daha gerçek oluyor. Kirmir çayımızın ıslah ve çevre düzenleme işi ihalesi 7 Eylül 2021 tarihinde yapılıyor. Hastane kavşağımız, devlet hastanemiz, ilçe emniyet müdürlüğümüz ve Millet Bahçemiz ile yeni bir yaşam alanı olan bölgemiz, Kirmir Çayının ıslahı ile ilçemizin cazibe merkezlerinden biri haline gelecek."

Acar, söz konusu projelerin gerçekleşmesinde emeği geçen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız'a, 5. Bölge Müdürü Murat Alp ve ekibine Kaymakam Can Aksoy'a ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum etti.