Kızılcahamam'da Kirmir Çayının ıslah ve çevre düzenleme ihalesi eylülde yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kızılcahamam'da Kirmir Çayının ıslah ve çevre düzenleme ihalesi eylülde yapılacak

10.08.2021 10:24
Kızılcahamam'da Kirmir Çayının ıslah ve çevre düzenleme ihalesi eylülde yapılacak

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Kirmir Çayının ıslah ve çevre düzenleme işi ihalesinin 7 Eylül 2021 tarihinde yapılacağını açıkladı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Kirmir Çayının ıslah ve çevre düzenleme işi ihalesinin 7 Eylül 2021 tarihinde yapılacağını açıkladı.

Başkan Acar sosyal medya hesabından projenin ihalesinin yapılacağını duyurdu. Acar şunları paylaştı:

"Sevgili hemşehrilerim, Hayal olan projeleri bir bir gerçekleştiriyoruz. İlçemiz için bir büyük proje daha gerçek oluyor. Kirmir çayımızın ıslah ve çevre düzenleme işi ihalesi 7 Eylül 2021 tarihinde yapılıyor. Hastane kavşağımız, devlet hastanemiz, ilçe emniyet müdürlüğümüz ve Millet Bahçemiz ile yeni bir yaşam alanı olan bölgemiz, Kirmir Çayının ıslahı ile ilçemizin cazibe merkezlerinden biri haline gelecek."

Acar, söz konusu projelerin gerçekleşmesinde emeği geçen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız'a, 5. Bölge Müdürü Murat Alp ve ekibine Kaymakam Can Aksoy'a ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum etti.

Kızılcahamam'da Kirmir Çayının ıslah ve çevre düzenleme ihalesi eylülde yapılacak
Kızılcahamam'da Kirmir Çayının ıslah ve çevre düzenleme ihalesi eylülde yapılacak

YORUMLAR
500
Aydın'da çaldıkları araçla İzmir'de kaza yapan 15 yaşındaki iki çocuk ağır yaralandı Aydın'da çaldıkları araçla İzmir'de kaza yapan 15 yaşındaki iki çocuk ağır yaralandı Sincanlı kadınlar Kızılcahamam'ı gezdi Sincanlı kadınlar Kızılcahamam'ı gezdi U17 ve U15 Türkiye finallerine Osmaneli ev sahipliği yapacak U17 ve U15 Türkiye finallerine Osmaneli ev sahipliği yapacak
Kaynak: AA

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Hisarcık, Eylül, Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da Kirmir Çayının ıslah ve çevre düzenleme ihalesi eylülde yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
11:07 Antalya'da kendisini kamyonetin altına atan adam ağır yaralandı
11:02 30 Mayıs'ta dolar 16,38 seviyelerinde alıcı buluyor
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
10:46 Demirtaş, "Ortak bir söylem üretemiyorsunuz" diyerek muhalefeti eleştirdi: Siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız! Lütfen kendinize gelin
10:44 10 yaşındaki çocuk, okuluna "toplu katliam" mesajı gönderince gözaltına alındı
10:34 Eurovision'da birinci olan Ukraynalı Kalush Orkestra grubu, şampiyonluk kupasını 900 bin dolara sattı! Gelen parayla SİHA alınacak...
10:17 Nepal'de içinde 22 kişi varken kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı: 14 kişinin cesedi bulundu, 8 kişi aranıyor
10:09 Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini bitiren Selen Görgüzel: Hamdi bana sektörde engel olmaz ama ben onunla şimdilik aynı projede olmak istemem
09:45 Mansur Yavaş duyurdu: Hayvancılık yapan çiftçilere SIVAT desteği verilecek
10:01 Çileklerden yayılan hastalık endişe yarattı! Şu ana kadar 17 vaka görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 11:24:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kızılcahamam'da Kirmir Çayının ıslah ve çevre düzenleme ihalesi eylülde yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement