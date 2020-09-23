Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan işçilere müjde - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, çalışan tüm işçilerin sendikaya geçeceğini, yıl sonunda maaşlarına zam yapılacağını, cumartesi günleri izinli olacaklarını ve tüm belediye personeli için uygun fiyatlı yemekhane kurulacağını söyledi.

Türkyılmaz, Yahşihan Belediyesi Garaj Amirliği'nde düzenlenen programda, işçilerle bir araya geldi.

Belediye olarak verimliliği artırabilmek için cumartesi günü nöbetçi çalışanlar ve vardiyalılar haricindeki personelin idari olarak izinli sayılacağını dile getiren Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"İkinci müjdemiz de 31 Aralık 2020 itibarıyla belediyemizdeki hiçbir çalışanımız sendikasız kalmayacak. Üçüncü müjdemiz ise bütün çalışanlarımız asgari ücretin üzerinde bir ücret alıp, yasal haklarının hepsinden yararlanacaklar. Dördüncü ve son müjdemiz ise belediye bünyesinde çalışan personellerimiz için yemekhane kuracağız."

Belediye çalışanları da Türkyılmaz'a teşekkür etti.